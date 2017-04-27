Güncelleme - İzmir'deki Terör Operasyonu

İzmir'de halk oylamasının ardından "Gezi Parkı" benzeri sokak eylemleri başlatmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 kişiden 9'u savcılıktaki ifadelerinin ardından, 4'ü de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi.



Zanlılardan 18 yaşından küçük biri, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.



Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, "halkı kin ve nefrete sürüklemek, Cumhurbaşkanına hakaret ve Gezi Parkı benzeri sokak olayları başlatmaya çalışmak" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 9'u savcılık ifadesinin ardından salıverildi. Mahkemeye çıkarılan 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.