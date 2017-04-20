Güncelleme - İzmir'deki Terör Operasyonu

İzmir'de halk oylamasına yönelik eylem hazırlığı yaptıkları ve DEAŞ üyesi oldukları öne sürülerek gözaltına alınan 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin DEAŞ'a yönelik çalışmaları kapsamında yakalanan 9'u Suriye uyruklu 19 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 10'u savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 3'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İzmir'de 11 Nisan'da düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 9'u Suriyeli 19 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve hücum yeleği ile dijital malzemeler ele geçirilmişti. 16 Nisan'daki halk oylamasına yönelik eylem hazırlığında oldukları öne sürülen zanlıların, Suriye'de çatışma bölgelerindeki DEAŞ'lı teröristlerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri satın aldıkları belirtilmişti.