Güncelleme - İzmir'deki İzinsiz Gösteri
Konak ilçesindeki izinsiz gösteride terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliye sevk edilen 23 kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Konak ilçesindeki izinsiz gösteride terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliye sevk edilen 23 kişi, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 30 Mart'ta düzenlenen izinsiz gösteride pankart açıp slogan atarak terör örgütü propagandası yapan gruptan gözaltına alınan 26 kişiden 23'ü, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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