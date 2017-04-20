Güncelleme - İzmir'deki Cumhurbaşkanına Hakaret İddiası

İzmir'de, halk oylaması akşamı AK Parti'li vatandaşların konvoyunu durdurarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ve hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür ve hakarette bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 3'ü kadın 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.





Zanlılardan A.Ü, İ.G, Y.Ç, S.K, A.G. ve B.A. Terörle Mücadele Şubesinden İzmir Adliyesine sevk edildi.



Yaşları 18'den küçük E.A. ve İ.Y.'nin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.



Savcılık sorgularının ardından "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 6 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.



Bu arada zanlıların halk oylaması günü Bornova ilçesi Küçükpark çevresindeki izinsiz gösterilere de katıldıkları belirtildi.



Konak ilçesinde, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonrasında AK Parti'li vatandaşların konvoyunu durdurulduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür, hakaret ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturmada 8 zanlı gözaltına alınmıştı.