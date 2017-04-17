Güncelleme - İzmir'de Makilik Yangını

İzmir'in Foça ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.



Yeni Foça Mahallesi'ndeki Buruncu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısmen bozuk orman arazisi olan makilik alanda şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere Orman Bölge Müdürlüğüne ait 30 arazöz, 6 dozer ve bir Türk Hava Kurumuna ait (THK) amfibi uçakla müdahale edildi.



Yangını söndürme çalışmaları için çevre illerden de 8 arazöz takviye geldiği öğrenildi.



Rüzgarın etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu alana da sıçrayan yangın nedeniyle iletişim hatlarını taşıyan direklerin zarar gördüğü belirtildi.



Yaklaşık 7 saat sonra kısmen kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre 50 hektar civarında alanın zarar gördüğü bildirildi.



Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.