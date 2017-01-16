Güncelleme - İzmir'de Cinayet ve İntihar

İzmir'in Aliağa ilçesinde eşini ve yanındaki kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs intihar etti.



Kurtuluş Mahallesinde yaşayan Mustafa Ş. (38) işe gitmek için evinden çıktı. Bir süre sonra eve geri dönen Mustafa Ş, eşi Miray Ş. (36) ile ilişkisi olduğu iddia edilen Selahattin D'yi (38) apartmanın girişinde gördü.



Mustafa Ş, önce Selahattin D'ye ardından da eve girerek eşi Miray Ş'ye silahla ateş etti. Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Mustafa Ş, olay yerinde hayatını kaybetti.



Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralanan Mustafa ve Miray Ş. çiftini Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı. Miray Ş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Aynı hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan Mustafa Ş. ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği sırada yolda hayatını kaybetti.



Cesetler, Aliağa Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.



Öte yandan, 2 çocukları olduğu öğrenilen Mustafa Ş. ile Miray Ş.'nin daha önce de boşanma aşamasına geldiği ileri sürüldü.