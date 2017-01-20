Güncelleme İtalya'daki Çığ Felaketi

İtalya'nın orta kesiminde önceki gün meydana gelen depremlerin ardından meydana gelen çığın altında kalan oteldeki kurtarma çalışmalarında 8 kişi sağ olarak kurtarıldı.



İtalyan basınındaki haberlere göre, Pescara kentinin batısındaki Rigopiano mevkisinde bulunan ve depremlerin etkisiyle oluşan çığın altında kalan Rigopiano Otelinde bulunanlara dair umutlar kesilirken, olayın üstünden geçen 43 saat geçtikten sonra iyi haberler gelmeye başladı.



İtalyan haber ajansı ANSA'nın haberine göre, şu ana kadar enkaz altında sağ bulunanların sayısı 8'e yükseldi.



Haberde, iki koldan yürüyen kurtarma operasyonunda ilk aşamada aralarında 1 kadın, 2 de çocuğun olduğu 6 kişiye ulaşıldı. Bu 6 kişi de enkazdan çıkarılırken, farklı bir noktada da 2 sağ kişiye daha ulaşıldığı belirtildi.



Enkaz altındakilerin kurtarma ekibindeki itfaiye erlerine sarıldıkları ve kurtuldukları için çok sevinçli oldukları ifade edildi. Enkazdan sağ çıkarılanların bazıları, ambulanslarla Pescara'daki hastanelere sevk edildi.



8 kişinin sağ bulunmasının ardından kurtarma ekiplerinin başka sağ kişilere ulaşmaya yönelik umudunun da arttığı kaydedildi.



Bu arada, otelde 11'i çalışan 24'ü konuk olmak üzere 35 kişi olduğu kesinleşti. Öte yandan, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı daha önce 3 olarak yansırken, İtalyan itfaiyesinden yapılan açıklamada şu ana kadar sadece 2 cesedin enkazdan çıkarıldığı bildirildi. Kayıp sayısının 20'nin üzerinde olduğu ifade ediliyor.