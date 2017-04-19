Güncelleme - İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

Avcılar'da polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, polis helikopteri ve özel harekat polislerinin desteğiyle ilçede 12 adreste 13 şüphelinin yakalanması için sabaha karşı eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



"Torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik 150 polisin katıldığı çalışmalarda, önceden belirlenen adreslerde detaylı arama yapıldı.



Aramalarda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucuların yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyete götürüldü.