Güncelleme - İngiliz Başbakanlığı Yakınında Gözaltı

İngiliz polisi Londra'da Başbakanlık binası yakınında bıçaklı bir kişiyi gözaltına aldı.



Polisten yapılan açıklamada, başbakanlık ofisi "10 Numara"nın bulunduğu Downing Street ile İngiliz parlamento binası arasındaki bir noktada durdurulup aranan bir kişinin çantasında bıçak bulunması üzerine gözaltına alındığı bildirildi.



Polis açıklamasında, Whitehall Caddesi'nde yaşanan olayın terörle bağlantılı olarak soruşturulmaya başlandığını kaydedildi.



İngiliz basınında yer alan görgü tanığı ifadelerinde olay yerinde iki bıçak görüldüğü belirtilirken, sosyal medyada olay yerinden paylaşılan fotoğraflarda da kaldırımda bir sırt çantası ile iki bıçak olduğu görüldü.



Gözaltına alınan kişinin 20'li yaşlarında bir erkek olduğu ifade ediliyor. Şüpheli bir süre bölgede tutulurken, olay yeri inceleme ekipleri de trafiğe kapatılan Whitehall Caddesi'nde çalışma başlattı.



Londra'da 22 Mart'ta ülke siyasetinin merkezi konumundaki, turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde düzenlenen terör saldırısında biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, 52 yaşındaki saldırgan vurularak öldürülmüştü.



Saldırıda ölenlerden biri İngiliz parlamentosunun kapısında görevli bir polis memuruydu.



Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.



İngiltere'de terör tehdit seviyesi en üstün bir altındaki seviye olan "ciddi" kademesinde tutulurken, özellikle İngiliz parlamentosu, bakanlık binaları ve Başbakanlıkın bulunduğu Westminster bölgesinde silahlı polislerin sayısı artırılmıştı.