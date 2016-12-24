Güncelleme - İç Çamaşırında Uyuşturucu Saklayan Zanlı Tutuklandı

Samsun'da, iç çamaşırına uyuşturucu saklayan erkek şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, U.Ş'nin (28) kullandığı otomobili Samsun-Ankara karayolunda durdurdu.



U.Ş'nin üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlenmiş 23 gram kokain bulundu.



Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.