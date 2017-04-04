Güncelleme - Helikopter Destekli 2 Bin Polisle Uyuşturucu Operasyonu

Bursa'da 2 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen helikopter destekli uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 31 zanlıdan 26'sı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde Çukurca, Ebu İshak, Kayhan, Soğanlı, Hacıilyas, Elmasbahçeler, Alemdar, Yunuseli, Küçükbalıklı, merkez Yıldırım ilçesinde ise Beyazıt, Meydancık, Hacıseyfettin, Selimzade, Hacivat, Demetevler, Anadolu ve Vatan mahallelerinde 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 2 bin polisin yanı sıra 6 özel eğimli narkotik köpeğinin katıldığı operasyona, polis helikopteri de destek verdi.



Mahallelerin 25 noktasında giriş ve çıkışları kontrol altına alan ekipler, denetim de yaptı. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle kapıları "koçbaşı" yardımıyla kırarak evlere giren ekipler, narkotik köpekleriyle arama gerçekleştirdi.



Operasyonda 31 kişi gözaltına alınırken, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ile 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mermi ve fişekler ele geçirildi.



Bursa Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Meydancık Mahallesi'ne gelerek, operasyonu yerinde yönetti.



Yıldız, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Vatandaşlarımızın bu konuda desteği çok önemli. Vatandaşlarımıza, medyamıza, muhtarlarımıza bize olan desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 31 kişiden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Öte yandan, operasyon anı helikopter ve polis kameralarına yansıdı.