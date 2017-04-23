Güncelleme - Gaziantepsporlu Rajtoral Evinde Ölü Bulundu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, bugün Celal Doğan Tesisleri'ndeki idmana gelmeyen sağ bek oyuncusu Rajtoral, aramalara rağmen telefonlarına da cevap vermedi.



Bunun üzerine kulüp yetkilileri, Çek futbolcunun merkez Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'ndeki evine gitti.



Polis ekiplerine de haber verilmesinin ardından Rajtoral'ın kaldığı evin kapısı çilingir yardımıyla açıldı.



Kulüp yetkilileri ve polis ekipleri evde Rajtoral'ın asılı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından Rajtoral'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kulüp Başkanı İbrahim Kızıl ve beraberindeki yöneticilerle bazı futbolcular da olay yerine gelerek ilgililerden bilgi almaya çalıştı.



Takım kaptanı Elyasa Süme, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok sevdikleri bir arkadaşlarını kaybettiklerini ifade ederek, "Söyleyecek pek bir şey yok, yıkıldık. Başımız sağ olsun." dedi.



Süme, olayın neden kaynaklandığına dair bir soru üzerine, hiçbir şey bilmediklerini, herşeyin yolunda gittiği bir dönemde bu olayla karşılaştıklarını kaydetti.



Öte yandan Rojtoral'ın bir gün önce görüştüğü bazı takım arkadaşlarının olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını belirttikleri öğrenildi.



Rojtoral'ın kız arkadaşının 2-3 gün önce ülkesine döndüğü, kendisinin de gitmek için uçak bileti araştırdığı iddia edildi.



Gaziantepspor, sezon başında Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımında forma giyen 30 yaşındaki milli oyuncu Rajtoral ile anlaşma sağlamış, 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.