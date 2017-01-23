Güncelleme - Gaziantep'teki Silahlı Kavga

Gaziantep'te iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gün Deniz Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada Savaş Dahan ile Ökkeş Avcı'nın öldürülmesinin ardından soruşturma başlattı.



Ekipler, yapılan incelemelerin ardından olayın şüphelileri olduğu iddia edilen M.A.A. ile kardeşi A.A'yı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yakalayarak gözaltına aldı.





Şüphelilerin evinde yapılan aramada, 2 tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi.





Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A ile M.A.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Gaziantep'te önceki gün alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Savaş Dahan ile Ökkeş Avcı, hayatını kaybetmiş, şüpheliler ise olay yerinden kaçmıştı.