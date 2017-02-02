Güncelleme - Fidye İçin Kaçırılan Suriyeli Çocuk Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriyeli iş adamının 4 yaşındaki oğlunu kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 7'si tutuklandı.



Suriyeli iş adamı Kasım El Ali'nin oğlu İsmail'i aile dostları Mahir Fayad, evinden alarak çocuklarıyla oynaması için kendi evine götürdü. Bir süre sonra çocuğu geri götürmek için İsmail El Ali'yle dışarı çıkan Fayad, yolda silahlı 3 kişi tarafından çocukla kaçırıldı.



Küçük çocuğun babasını arayan şüpheliler, 200 bin dolar fidye getirmemesi halinde oğlu ile arkadaşı Fayad'ı öldürecekleri tehdidinde bulundu. Bunun üzerine Ali, çocuğunun kaçırıldığını, kendisinden fidye istendiğini polise bildirdi.



Ekiplerin yönlendirmesi üzerine şüphelilerle irtibata geçen Ali, pazarlık yaparak fidye miktarını 50 bin dolara indirdi.



Ali, buluştuğu zanlılara seri numaraları alınmış paraları vererek çocuğu ve Fayad'ın salıverilmesini sağladı. Bu sırada, şüphelileri takibe alan ekipler, zanlıların gittiği 3 adrese operasyon düzenleyerek M.Ö, A.Ö, F.Ö, H.Ö, H.Ö, M.F, K.F. ve F.E'yi yakaladı.



Ekipler, küçük çocuğu ve fidye için verilen parayı baba Ali'ye teslim etti.



Aile dostlarının şüphelilerle bağlantısı belirlendi



Zanlıların ifadesi doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin kaçırdıkları Fayad ile bağının bulunduğunu tespit etti.



Fayad'ı gözaltına alan ekipler, zanlının şüphe çekmemek için kaçırıldığı sürede kendisine işkence yapıldığını gösteren fotoğraflar çektirdiği ve bıçaklandığı izlenimi vermek için vücudunda yara izleri oluşturulmasını sağladığını belirledi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö, F.Ö, H.Ö, H.Ö, M.F, K.F. ile Mahir Fayad tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı.