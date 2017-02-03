Güncelleme - Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hastanede Öldü

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen ve boşanma davası açtığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Sakarya Mahallesi'nde oturan ve bir markette çalışan 3 çocuk sahibi Fatma A (34), şiddet uyguladığı gerekçesiyle özel güvenlik görevlisi Taner Tahsin A'ya geçen yıl kasım ayında boşanma davası açtı.



Boşanma süreci devam ederken mahkeme, Taner Tahsin A. hakkında evden uzaklaştırma kararı verdi.





Eşini iş yerine giderken takip etmeye başlayan zanlı, kadının kullandığı güzergahta park halindeki otomobilin arkasına saklandı. Taner Tahsin A, yanından geçen Fatma A'ya arkasından saldırarak 15 kez bıçaklayıp kaçtı.





Sağlık ekiplerince Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Fatma A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





Bir süre sonra polise teslim olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bu arada, Taner Tahsin A'nın, sokakta park halindeki otomobilin arkasına saklanması ve eşine saldırması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.