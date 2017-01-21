Güncelleme - Esenyurt'ta Polis Ekibine Saldırı

Esenyurt'ta polis ekibine silahla ateş ettikten sonra kaçan şüphelinin, pimini çekerek attığı el bombası kontrollü şekilde patlatıldı.



Alınan bilgiye göre, dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığına yapılan saldırılar sonrasında polis ekiplerine, şüpheli kişilerle ilgili uygulama yapılmasına ilişkin talimat verildi.



Talimat doğrultusunda Esenyurt 1121. Sokak'ta bir polis ekibi, şüpheli gördüğü kişiye yaklaştı. Polisi fark eden zanlı, silahla ekip otosuna ateş etti.



Polislerin karşılık vermesi üzerine çantasını bırakıp kaçan şüpheli, bir süre sonra yanındaki el bombasının pimini de çekerek 1122. Sokağa attı.



Polis ayrıca, patlamayan el bombası nedeniyle sokakta geniş güvenlik önlemi alarak bomba imha ekiplerine haber verdi. Ekipler, söz konusu el bombasını kontrollü şekilde patlattı. Patlatma dolayısıyla çevredeki bazı binaların camları kırıldı.



Kaçan şüphelinin yakalanması için bölgeye polis helikopteri, zırhlı araçlar ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Bu arada, şüphelinin bıraktığı çantada yapılan aramada, şarjör, silah ve eldiven bulundu.



İncelemelerini tamamlayan ekipler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.



Olay yerine taksiyle geldiği belirtilen zanlının yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.