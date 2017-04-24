Güncelleme - Elazığ'da Kamyonun Çarptığı 2 Kişi Öldü

Elazığ'da hafriyat kamyonunun çarptığı 2 kişi öldü.



H.U. yönetimindeki 23 BU 053 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Yeni Mahalle Yunus Emre Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hayrettin Demir (79) ile komşusu 52 yaşındaki Leyla Baykara'ya çarptı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Demir ve Baykara'nın öldüğünü tespit etti.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri kazanın ardından kaçan kamyon sürücüsü H.U'yu kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.



Sürücünün ilk ifadesinde yoldan geçenleri görmediğini, kazayı fark etmediğini söylediği öğrenildi.