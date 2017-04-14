Güncelleme - Ege Denizi'ndeki Yasa Dışı Geçişler

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 199 yabancı uyruklu yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, komutanlığa bağlı bir uçak, yasa dışı yollardan İtalya'ya göçmen kaçıracağı ihbarı alınan bir yelkenli teknenin Seferihisar ilçesi Sığacık Demircili sahilinde bir grup düzensiz göçmeni alma hazırlığında olduğunu tespit etti.



Sahil Güvenlik botlarınca Sığacık açıklarında hareket halinde durdurulan tekne içerisinde 157 Pakistan, 37 Suriye, 3 Sri Lanka ve 2 İran uyruklu olmak üzere 199 yabancı uyruklu ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 Türk yakalandı.



Olayla bağlantılı olarak jandarma ekipleri de göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir Türk'ü gözaltına aldı.



Yelkenli tekne, yedeklenerek Sığacık Limanı'na götürüldü. Sekizi kadın, 16'sı çocuk 199 yabancı uyruklunun İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.