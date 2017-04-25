Güncelleme - Ebeveynleri İçin Endişelenen Çocuklara Polis Şefkati

Eskişehir'de rahatsızlanan anne ve babaları için gözyaşı döken çocukları, polis ekibi meyve suyu ikram ederek sakinleştirmeye çalıştı.



Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Bardakçı Sokak'taki tek katlı evde yaşayan T.Y. ile eşi K.Y. fenalaşınca çiftin 8 ve 5 yaşlarındaki kızları yakında bulunan polis ekibinden yardım istedi.



Olay yerine gelen polis ekipleri, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, evden çıkardıkları çifte müdahale etti.



Ebeveynlerinin durumuna üzülen ve sürekli ağlayan iki kardeşi, polis ekipleri meyve suyu ikram ederek sakinleştirmeye çalıştı.



Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kendilerine gelen T.Y. ve K.Y'nin komşuları, çiftin birlikte alkol aldığını, daha sonra rahatsızlandığını öne sürerek tepki gösterdi.



Olayla ilgili bilgi sahibi olan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün uzman ekibi, polis memurları ile ailenin yaşadığı Zafer Mahallesi Bardakçı Sokak'taki eve geldi.



Burada T.Y. ve eşi K.Y. ile bir süre görüşen uzmanlar, çifte, kurumun sunduğu sosyal ve ekonomik destek ile diğer hizmetlere ilişkin rehberlik yaptı.



Çocuklara psikososyal destek sunan uzmanlar, ailenin detaylı bir şekilde incelenmesi için çalışma başlattı.



Yürütülen çalışmalar sonucunda aile ile çocukların durumunun tekrar değerlendirileceği ve uygun hizmet modellerinin belirleneceği öğrenildi.