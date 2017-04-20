Güncelleme - Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu

Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.



Kentte uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen 4 kişinin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.





Gözaltına alınan S.D, F.G, S.A. ve F.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan zanlılar tutuklandı.