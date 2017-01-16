Güncelleme -Diyarbakır'da Polise Yönelik Saldırı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde polis ekibine düzenlenen terör saldırısında 3 polis memuru şehit oldu, 3 polis yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.





Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis şehit düştü, 4 polis yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



Yaralı polis memurlarından 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 1'i ağır 3 polis memurunun tedavisi sürüyor.



Saldırının ardından olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Sur İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık incelemelerde bulundu.



Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi devam ediyor.