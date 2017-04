Güncelleme - Çorum'da Yangın

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı 60 haneli Alioğlu köyündeki yangında 45'e yakın ev hasar gördü.



İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Alioğlu köyünde gece saatlerinde başlayan yangına Çorum, Osmancık, Kargı, Tosya ve Amasya'dan itfaiye araçları ile orman işletme müdürlüklerine ait arazözlerle müdahale edildi.



Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında 60 haneli köydeki 45'e yakın ev kullanılamaz hale geldi.



Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.



Yaklaşık 100 kişinin yaşadığı köydeki yangında cami, çevresindeki evler zarar görmesine rağmen alevlerden etkilenmedi.



Köy sakinleri için çadır kuruluyor



AFAD ekipleri, yangından etkilenen köy sakinleri için köyün girişindeki alanda çadır kurma çalışmalarına başladı.



İlk etapta 20 çadır kurulacağı, köy sakinlerine yemek servisi de yapılacağı öğrenildi.



"Çok şükür, can kaybı veya yaralanma olmadı"



Köy muhtarı Osman Savaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının gece çıktığını, can kaybı veya yaralanma olmamasıyla teselli bulduklarını söyledi.



Yangına ilk andan itibaren müdahale edildiğini belirten Savaş, "Yangın çıktıktan sonra kaymakamımız hemen köye geldi. Devletin tüm imkanları seferber edildi. Müdahaleye rağmen 45 civarında ev yandı. Çok şükür, can kaybı veya yaralanma olmadı." diye konuştu.



"Anılarım gitti"



Evi yanan İbrahim Erbey de İstanbul'da yaşadığını, yangını haber alınca köye geldiğini söyledi.



Köyde doğup büyüdüğünü dile getiren Erbey, "Anılarım gitti. Dedemden, anamdan, babamdan kalan tüm anılarım gitti." ifadelerini kullandı.