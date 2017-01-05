Güncelleme - Çorum'da Askeri Araçla Minibüs Çarpıştı: 2 Şehit, 14 Yaralı

Çorum'da askeri araçla yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 2 asker şehit oldu, 14 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen Laçin İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araç, Laçin-Çorum karayolunun 1. kilometresinde İsmail Aydın'ın (54) kullandığı 19 M 4030 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı.



Olay yerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibini sevk edildi.



Kazada, askeri araçtaki Uzman Jandarma Çavuş Bilal Ekinci olay yerine şehit oldu. Askeri araçtaki Jandarma Astsubay Çavuş Halit Gençer ile minibüsteki 14 kişi yaralandı.



Araçlarda sıkışan Astsubay Gençer ile minibüsteki bazı yolcular, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu çıkarıldı.



Yaralılar, olay yerinde bekletilen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Gençer, hastanedeki müdahaleye rağmen şehit oldu.



Garnizon ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Üstündağ, olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı. Kaza yapan askerlerin, Kırkdilim mevkisindeki bir trafik kazasına müdahale etmeye gittiği öğrenildi.



Kaza nedeniyle Laçin-Çorum karayolunun tek şeridi trafiğe kapatıldı.