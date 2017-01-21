Güncelleme - Çin'deki Toprak Kayması

Çin'in orta kesiminde yer alan Hubey eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında çöken otelde 12 kişi hayatını kaybetti.



Çin Merkez Televizyonu (CCTV), Nancang kasabasında çöken üç katlı otelin enkazında mahsur kalan 10 kişinin cesetlerinin bulunduğu ve ölü sayısının 12'ye çıktığını duyurdu.



Enkazdan daha önce sağ çıkarılan 5 kişiden 2'si kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirmişti.



Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sona erdiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.