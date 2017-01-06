Güncelleme - Çanakkale'de Terör Operasyonu

Çanakkale'de, terör örgütü DHKP-C'nin üniversite yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü DHKP-C'nin üniversite yapılanmasına yönelik farklı adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.S, D.K, H.A.Ö, B.Ç, S.H, S.Y, E.M. ve Ç.B'nin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden, S.H. ve S.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.