Güncelleme - Bursa Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bursa merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, aralarında kapatılan Bank Asya'da şube müdürü olarak çalışanların da bulunduğu 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bursa, Sakarya ve Ordu'da 11 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kapatılan Bank Asya'nın Bursa Bölge Müdürlüğünde yetkili olarak çalışan ve bağlı şubelerde müdür konumundaki 13 kişi gözaltına alınmıştı.



Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirilmişti.