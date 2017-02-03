Güncelleme - Bursa'daki Deaş'a Yönelik Ortaköy Operasyonu

Bursa'da, Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 13 yabancı uyruklu tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.





Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaköy'deki saldırının ardından teröristin daha önce Konya'da kaldığı evde yaşadığı belirlenen zanlının Bursa'ya geldiğini belirlemişti.





Zanlı ve irtibatlı olduğu kişileri takibe alan ekipler, Nilüfer ve Gürsu ilçelerinde belirlenen 7 adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Doğu Türkistan uyruklu 15'i kadın 27 zanlı, beraberlerindeki 29 çocukla yakalanmıştı.





Boş olduğu tespit edilen evdeki aramada 40 pasaport, 38 sahte geçici kimlik kartı ile paketlenmiş 15 cep telefonu ele geçirilmişti.





Ekipler, boş evi organizatör oldukları belirtilen Tacikistan uyruklu M.S. ile N.S'nin kullandığını tespit etmiş, N.S'nin İzmir'de yakalandığı, M.S'nin ise halen arandığı öğrenilmişti.





Polis, gözaltına alınan kişilerin ifadeleri ve araştırmalardan İstanbul, Bursa ve İzmir'deki DEAŞ mensuplarının kaldığı evleri, kendilerini diş hekimi, doktor, iş adamı ve esnaf gibi farklı isimlerle tanıtan M.S. ile N.S'nin kiraladığını belirledi.





Organizatör olduğu değerlendirilen M.S'nin DEAŞ'a katılmak için ülkeye gelen yabancı uyrukluları önce İstanbul'da kiraladığı evlere yerleştirdiği, bu kişileri daha sonra kendisi ve N.S'nin kiraladığı Bursa ve İzmir'deki evlere götürdüğü tespit edilmişti.



Bursa, İstanbul ve İzmir'de kiralanan konutlarda kalan zanlıların, 2 organizatörü farklı isim ve mesleklerle tanıdığı belirtilmişti.