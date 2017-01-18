Güncelleme - Bursa'da Terör Operasyonu

Bursa'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 1'i biri savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 13 kişiden 8'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 14 kişinin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi.





Şüpheliler gözaltına alındı, adreslerinde arama yapıldı.





Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılık tarafından serbest bırakılırken, mahkemeye çıkarılan 13 kişiden 8'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.