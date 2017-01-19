Güncelleme - Brezilya'da Alcaçuz Cezaevine Operasyon

SAO Brezilya'da güvenlik birimlerinin, Rio Grande do Norte eyaletinde bulunan Alcaçuz cezaevindeki mahkumlardan 220'sini başka bir cezaevine naklederek kontrolü yeniden sağladığı bildirildi.



Yerel basının bildirdiğine göre, Özel Harekat Birliği ve polis, çıkan isyanda 26 mahkumun öldüğü Alcaçuz cezaevine müdahalede bulundu.



Askeri helikopterlerin havadan destek verdiği operasyon öncesi güvenlik birimleri, cezaevi girişinde ateş yakıp barikat oluşturan mahkum yakınlarını plastik mermiler kullanarak bölgeden uzaklaştırdı.



Polis birliklerinin müdahalesinin başlamasıyla cezaevi çatısında bulunan mahkumlar içeri girdi. Daha sonra cezaevindeki iki bina güvenlik birimleri tarafından gaz ve ses bombaları kullanılarak kontrol altına alındı.



Polis birliklerinin cezaevine müdahalesi, mahkumlarının bir kısmının Paranamirim Eyalet Cezaevine nakledilmesi kararından sonra gerçekleşti.



Alcaçuz cezaevinde kalan ve "Suç Sendikası" çetesinin üyesi oldukları belirlenen mahkumlardan 220'si, 4 otobüse bindirilerek başka bir cezaevine götürüldü.



Yetkililer, mahkumların nakillerinin tamamen gerçekleşmesi için Paranamirim cezaevindeki 220 mahkumun Alcaçuz ve Raimundo Nonato cezaevlerine nakledileceklerini bildirdi. Bütün transferlerin bugün tamamlanması bekleniyor.



Operasyon sırasında 16 araç yakıldı



Güvenlik birimlerinin cezaevine operasyon düzenlediği saatlerde Alcaçuz cezaevinin bulunduğu Natal kentinde eyalet yönetimine ait 3 otobüs ve bir otomobil sokaklarda, 12 otobüs ise bulundukları garajda ateşe verildi.



Kamu Güvenliği Departmanı, bu kundaklama olaylarının mahkumların talimatıyla operasyona karşı "Suç Sendikası" üyeleri tarafından bir misilleme olarak düzenlendiğinin tespit edildiğini duyurdu.



Rio Grande do Norte Valisi Robinson Faria, dün yaptığı açıklamada, bir katliam yaşanmaması için kolluk kuvvetlerinin sadece çok gerekli durumda cezaevine müdahale edeceğini söylemişti.



Faria, polisin cezaevine girmesi durumunda mahkumlarla çatışmanın yaşanabileceğini belirterek, "yeni bir Carandiru hadisesinin" yaşanabileceğini bildirmişti.



Sao Paulo'nun Carandiru bölgesindeki tutukevinde, 1992'de askeri polisin yaşanan isyana müdahalesinde 111 tutuklu ölmüştü.



Alcaçuz cezaevindeki isyan geçen cumartesi günü mahkumlar arasındaki çatışma sonrasında en az 26 mahkumun ölümü ile sonuçlanmıştı. Pazartesi günü mahkumlar tekrar isyan çıkartarak cezaevinin kontrolünü ele geçirmişlerdi.



Brezilya'da yeni yılın ilk 2 haftasında 3 farklı eyalette meydana gelen isyanlarda 134 mahkum öldü, 200'e yakın mahkum firar etti. Cezaevlerindeki isyanların rakip uyuşturucu çeteleri arasında, Brezilya'nın kuzeyindeki uyuşturucu trafiğinin kontrolünü sağlamak için olduğu tahmin ediliyor. İsyanların, diğer cezaevlerindeki çete üyelerinin intikam almak istemeleri üzerine sürdürüldüğü sanılıyor.



Ulusal sınırları aşan cezaevi isyanları üzerine Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, silahlı kuvvetleri cezaevlerine gönderme kararı aldı. Şu ana kadar 9 eyalet valisi, Temer'den silahlı kuvvetleri göndermeleri konusunda talepte bulundu.