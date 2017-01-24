Güncelleme - Bolu Merkezli Uyuşturucu OperasyonuAdli Süreç

Bolu merkezli 4 ilde eşzamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği Bolu merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiden 20'si serbest bırakıldı. Şüpheli 5 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan S.D. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, E.K. tutuklanma talebi ile çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından, adli kontrol şartıyla salıverildi. Şüphelilerden Mehmet Can A, İzzet T. ve Musa Tunay Ö ise çıkartıldıkları mahkemece, uyuşturucu madde sattıkları suçlamasıyla tutuklandı.



Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 31 kişi hakkında alınan yakalama ve gözaltı kararı kapsamında Ankara, Düzce, Kırşehir ve Bolu illerinde belirlenen ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 25 kişi gözaltına alınmıştı.



Gözaltı kararı bulunan 6 kişinin yakalanması için çalışmalarının sürdüğü belirtildi.