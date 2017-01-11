Güncelleme - Bolu'daki PKK Terör Örgütü Operasyonu

Bolu'da, sosyal medya üzerinden PKK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 12 kişiden 2'si tutuklandı.



Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'sinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevkedilen zanlılardan Nurullah Özçelik ve Nazif Çiftçi tutuklandı.



Şüphelilerden R.D. ve K.A. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, S.M., K.A., A.Ö, E.B, M.V.B, Ü.Ç, Ş.D. ve A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Gözaltındaki 4 zanlının ise Emniyetteki işlemleri sürüyor.



Sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi 13 şüpheli önceki gün gözaltına alınmıştı.



Soruşturmanın genişletilmesi üzerine dün de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekiplerince Salıbeyler ve Sağlık Mahallerinde önceden tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı "Şafak" operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aramalarda, bazı kitap ve dergiler ile cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve flash belleklere el konulmuştu.