Güncelleme - Bolu'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Bolu'da, tır ile otomobilin çarpışması sonucu, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolundan Ankara istikametinde seyreden Adnan Kuban idaresindeki 31 ADZ 13 plakalı tır ile Mustafa İsmail Keskin yönetimindeki 17 YL 952 plakalı otomobil, Yukarısoku Mahallesi'ndeki viyadükte çarpıştı.



Çarpmanın ardından otomobilin üzerine devrilen tırın çekici kısmı yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki viyadükte asılı kaldı. Olay yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü, itfaiye ve AFAD ekiplerince, halat yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sürücüler ile otomobilde bulunan Bahadır Keskin, Ayşe Müge Keskin ve Rahime Keskin, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Bahadır Keskin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Kaza nedeniyle, otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapanırken, ulaşım, batı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.



Trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.