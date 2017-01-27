Güncelleme - Bolu'da Fetö/pdy Operasyonu

Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Düzce Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Ateş tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada haklarında yakalama kararı bulunan eski Düzce Emniyet Müdür Yardımcısı Ercan Ateş ve eşi Hatice Ateş'in Bolu'da bir otelde kaldığını belirledi.



Ekipler, Ateş çiftini bulundukları otelde gözaltına aldı.



Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı öne sürülen ve meslekten ihraç edilen Ateş, Bolu Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlı, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Hatice Ateş'in ise Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.