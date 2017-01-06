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Güncelleme - Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu

Güncelleme - Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, araçlarında uyuşturucu madde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Güncelleme - Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, araçlarında uyuşturucu madde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan 2 araçtan birini çevre yolu, diğerini de ilçe merkezinde durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, yaklaşık 5 kilogram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.K, F.B, F.Y, E.Y. ve E.N, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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