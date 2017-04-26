Güncelleme - Batman'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Batman'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, Bekirhan beldesine bağlı Güneşli köyünden Batman'a giden Medeni Eripek yönetimindeki 81 DS 107 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Adem Devecioğlu'nun kullandığı 34 GCF 96 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada sürücüler Develioğlu ve Eripek, Çetin Yiğit, Nadire, Hicran ve Veysi Eripek ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Nadire Eripek, hastanede hayatını kaybetti.