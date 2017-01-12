Güncelleme - Balıkesir'de Cinayet

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, boşanma davası açtığı eşi tarafından bıçaklanan, 2 çocuk annesi kadın hastanede öldü.



Camivasat Mahallesi Gaziilyas Caddesi çıkmaz sokakta bulunan apartmanın önüne gelen Bahadır Y. (46), boşanma davası açan eşi Aygün Y'yi (38) evinin önünde bıçakladı.



Ağır yaralanan Aygün Y, çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aygün Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olay yerinden kaçan zanlı, Akçay Mahallesi'nde polise teslim oldu.



Edremit Devlet Hastanesinde çalıştığı belirtilen Bahadır Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Bu arada, vücudunda 17 bıçak darbesi tespit edilen Aygün Y'nin cesedinin, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.