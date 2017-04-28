Güncelleme - Arnavutluk'un Yeni Cumhurbaşkanı Meta

Arnavutluk'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin 4'üncü turunda, Sosyalist Bütünleşme Hareketi (LSI) Genel Başkanı ve Meclis Başkanı İlir Meta, yeni cumhurbaşkanı seçildi.



Tek adayın olduğu cumhurbaşkanlığı seçiminin 4'üncü turu, Arnavutluk Meclisinde düzenlenen oturumda yapıldı.



Haziran ayında yapılacak genel seçime geçici hükümetle gidilmesini talep eden ve bu nedenle şubat ayından itibaren Meclis çalışmalarına katılmayıp çadırlı eylem düzenleyen muhalefet partileri seçime katılmadı.



89 milletvekilinin katıldığı oturumda Meta, 87 milletvekilinin desteğini alarak Arnavutluk'un 7'nci cumhurbaşkanı seçildi. Seçime katılan 2 milletvekili ise Meta'yı desteklemedi.



Arnavutluk'un mevcut cumhurbaşkanı Bujar Nishani'nin görevi 24 Temmuz'da sona erecek.



Meta, seçimin ardından yaptığı kısa konuşmada, milletvekillerine Arnavutluk'un istikrarı için çalışmaları çağrısında bulunarak, haziran ayında yapılacak genel seçim için farklı bir atmosfer oluşturmaya zaman olduğunu söyledi.



Muhalefetin meclis çalışmalarına katılmamasına işaret eden Meta, 24 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı yemini ettiğinde salonun dolu olması temennisinde bulunarak, "Arnavutluk bugünden daha sakin ve daha sağlam bir geleceğe sahip olsun." ifadelerini kullandı.



Adaylık ve seçilme süreci



Arnavutluk'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk üç turu aday olmadan tamamlanmıştı. Anayasaya göre, adaylık başvurusunda bulunacak kişinin en az 20 milletvekilinin desteğini alması gerekiyordu. Meta, 23 milletvekilinin desteğiyle aday oldu.



Seçimin ilk üç turunda adayın, 140 milletvekilinin beşte üçününün desteğini alması gerekiyor. İlk üç turda seçim gerçekleşmezse dördüncü ve gerekli olduğu takdirde beşinci turda 71 milletvekilinin oyu yeterli sayılıyor.



Arnavutluk'ta 18 Haziran'da yapılacak genel seçim öncesinde, mayıs ayında meclisin prosedür gereği feshedilecek olması nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçimi erkene alınmıştı.



Meta kimdir?



24 Mart 1969 tarihinde İskarapar'da dünyaya gelen İlir Meta, lisans ve yüksek lisansını tamamladığı Tiran Üniversitesinde iktisat ve siyaset bilimi eğitimleri aldı.



Halen Arnavutluk Meclis Başkanlığı görevini yürüten Meta, bu göreve Eylül 2013'te başladı. 1999-2002 yılları arasında da başbakanlık da yapan Meta, siyasi kariyeri boyunca bakanlık görevlerinde de bulundu.



İktidardaki koalisyonun ortaklarından LSI'nin genel başkanlığı görevini de sürdüren Meta, 1992 yılından itibaren tüm dönemlerde milletvekilliği yaptı.



İngilizce ve İtalyanca bilen Meta, evli ve üç cocuk babası.