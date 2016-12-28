Güncelleme - Antalya'da İzinsiz Kazıda Altın Bulunduğu İddiası

Antalya'nın Kemer ilçesinde izinsiz kazı sırasında altın bulunduğu iddialarıyla ilgili 4 kişi daha gözaltına alındı.



Göynük Kanyonu sınırları içinde izinsiz kazı sırasında altın bulunduğu iddiası üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı.



Güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, altın bulunduğu belirtilen bölgeye geçişe izin vermiyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden gelen ekiplerin alandaki kazı çalışmalarının ise bir hafta boyunca süreceği öğrenildi.



Olayın 35 yaşındaki S.A'nın cep telefonu ile çektiği bazı buluntu fotoğraflarını Antalya Müze Müdürlüğüne göndererek, kendisine ne kadar para verileceğini sorması üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.



Müze müdürlüğü yetkililerinin bildirmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.A, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.



Kaçak kazıyla ilgili Kemer Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 kişi daha gözaltına alındı.