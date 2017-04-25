Güncelleme - Anne Oğul ile Dayı Yeğen Aynı Kaderi Paylaştı

Erzincan'da, önceki gün tırın altına giren bir otomobildeki bir annenin öldüğü, oğlunun da yaralandığı karayolunun aynı mevkisinde, dün yine bir tırın altında kalan farklı bir araçta sıkışan dayı öldü, yeğeni ağır yaralandı.



İran uyruklu Abbası Hamidreza (60) yönetimindeki 64 A 14610 plakalı tır, dün akşam saatlerinde, Şaban Meşer (55) idaresindeki 06 MML 89 plakalı kamyonetle Erzincan-Sivas E-80 Karayolunun 30. kilometresindeki Sakaltutan mevkisinde çarpıştı.



Kazada, tırın dorsesinin altına giren kamyonetteki sürücü ile dayısı Mustafa Doğruyol (55) araçta sıkıştı.



Olay yerine gelen Erzincan İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, uzun süren çalışmanın ardından yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı.



Ağır yaralanan sürücü Meşer ve araçtaki Doğruyol, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Bu kişilerden Doğruyol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Tır şoförü Hamidreza ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Kazayı duyarak olay yerine gelen Erzincan Vali Yardımcısı Hatice Bayar Özdemir de yetkililerinden bilgi alarak araçta sıkışanların AFAD ekiplerince araçtan çıkartılmasını takip etti.



Karayolunun aynı mevkisinde, benzer kaza olmuştu



Kentte önce gün yine akşam saatlerinde, Türkmenistan uyruklu Salikharov Mukharme (52) yönetimindeki 5107 - BC plakalı tır, aynı karayolunun yine Sakaltutan mevkisinde Buğra Tombul idaresindeki 48 UH 189 plakalı otomobille çarpışmıştı.



Kazada, tırın dorsesinin altına girip bir süre sürüklenen otomobildeki Buğra Tombul (23) ile annesi Ayşe Tombul (47) araçta sıkışmıştı.



AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan bu kişilerden anne Ayşe Tombul'un olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan oğlu Buğra Tombul ise Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.



Tırın sürücüsü Mukharme de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.