Güncelleme - Ankara Merkezli 81 İldeki Fetö Operasyonu

Ankara merkezli 81 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik 8 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 56 zanlı gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da da eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda Antalya'da 28, Muğla'da 6, Isparta'da 17 ve Burdur'da 5 olmak üzere 56 kişi gözaltına alındı.



Zanlılardan bazılarının FETÖ'nün eğitim kurumlarında öğretmen olduğu ve örgüt içinde "imamlık" yaptığı, bazılarının da ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.



Soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.