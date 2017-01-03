Çankırı'da altıncı kattaki evinin balkonundan düşen doktor, hayatını kaybetti.
Çankırı Devlet Hastanesinde beyin cerrahı olarak görev yapan Uzm. Dr. Şahin Aslan, Kırkevler Mahallesi Kızçeşmesi mevkisinde altıncı kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü
Vatandaşların haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Güncelleme - Altıncı Kattan Düşen Doktor Hayatını Kaybetti
Çankırı'da altıncı kattaki evinin balkonundan düşen doktor, hayatını kaybetti.
Çankırı'da altıncı kattaki evinin balkonundan düşen doktor, hayatını kaybetti.
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