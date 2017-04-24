Güncelleme - Afyonkarahisar'da Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Muhammet Salih Çakır idaresindeki 43 AF 143 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 28. kilometresinde 10 metre yükseklikten şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, şarampoldeki araç ve yaralılara ulaşamadı. Bunun üzerine çağrılan AFAD ekipleri, araca ulaşarak 4 yaralıyı halat yardımıyla yukarı çıkardı.



Araçtaki Emine Çakır kaza yeri, eşi İsmail Çakır (50) ise kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.



Sürücü ile 6 yaşındaki İsmail ve Salih Çakır yaralandı.



Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.