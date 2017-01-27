Güncelleme - Adana Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Adana merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 26'sı tutuklandı, "etkin pişmanlık hükümleri"nden faydalanmak isteyen 9 kişi ise serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik 9 Ocak'ta Adana, Ankara, Afyonkarahisar, Kocaeli, Mersin ile Hatay'da düzenlenen, 34 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında firari bir şüpheli daha yakalandı.



Aralarında Adana Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdürü R.D. ve eski Asayiş Şube Müdürü C.Ş. ile emniyet amiri ve polis memurlarının da bulunduğu 35 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan R.D ve C.S. ile örgütün sözde emniyet imamı olduğu ileri sürülen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli tutuklandı, "etkin pişmanlık hükümleri"nden faydalanmak istediğini belirten 9 kişi ise serbest bırakıldı.



Zanlılardan 33'ünün terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "Bylock"u kullandığı, şüphelilerden bazılarına ise 2009'daki komiserlik sınavı öncesi soru ve cevapların sohbet toplantısında verildiği ve kimseye söylenmemesi için Kur'an-ı Kerim'e el bastırıldığı iddia edildi.



Adana Emniyet Müdürlüğünce Adana merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında halen görevde olan emniyet mensuplarının da bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.



Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve farklı meslek gruplarından oldukları belirtilen 2 kişinin sözde "emniyet imamı" olduğu ileri sürülmüştü.