Güncelleme - Adana'daki Terör Operasyonu

Sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulundukları ve yasa dışı gösterilere karıştığı ileri sürülen 13 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, özel harekat polislerinin desteğiyle kent merkezinde düzenlediği operasyonda, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulundukları ve korsan gösterilere karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan 13 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün düzenlenen operasyonda da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulundukları ve çok sayıda yasa dışı gösteriye karıştıkları ileri sürülen 13 kişiyi gözaltına almıştı.