Güncelleme - Adana'da Silah Kavga: 2 Ölü 2 Yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Tabanca ve kalaşnikofun kullanıldığı kavgada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.



112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil Onmaz ve Yavuz Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Behzat A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Mahmut Onmaz'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kavgayı duyarak olay yerine gelen ölen ve yaralananların yakınları ise şüphelilerin kullandığı otomobile zarar verdi. Polis ekipleri olayların daha fazla büyümemesi için hastane çevresinde ve mahallede önlem aldı.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanan Mahmut Onmaz da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.



Emniyetteki şüphelilerin sorgusu devam ediyor.