Güncelleme - Adana'da Plastik Eşya Deposunda Yangın

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde plastik eşya deposunda çıkan yangın söndürüldü.



Şakirpaşa Mahallesi'ndeki plastik masa ve sandalye gibi eşya satışı yapan firmaya ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilen Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile depo çalışanlarının müdahale ettiği yangın hızla büyüdü.



Yangın, itfaiye ekipleri ve iş yeri çalışanlarının çabasıyla yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürüldü.



Ölen ve yaralananın olmadığı yangında, iş yeri kullanılamaz hale geldi.



Kentin birçok noktasından yangın nedeniyle oluşan dumanlar görüldü.



Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.