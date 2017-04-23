Güncelleme - Adana'da Otomobil Sulama Kanalına Devrildi: 1 Ölü

Adana'nın merkeze bağlı Yüreğir ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Levent Mahallesi'nde Mehmet Çakmak'ın kullandığı 06 EU 0993 plakalı otomobil, DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı Can-Kur ekipleri ile çevredekiler, otomobili halat yardımıyla çekerek sürücüyü çıkardı.



112 Acil Servis ekibince, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kazanın görgü tanıklarından Ferhat Çakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, otomobilin hızlı gittiğini öne sürerek, sürücünün kontrolünü kaybederek sulama kanalına devrildiğini söyledi.