Güncelleme 3 - Tekirdağ'da Fabrikada Yangın

Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana gelen yangında dumandan etkilenerek ambulanslarla hastaneye kaldırılan 40 işçi ile daha sonra hastanelere başvuran 120 kişiden 37'si, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Alınan bilgiye göre, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde reçine üreten bir fabrika yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen özel kıyafetli itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Bu arada dumandan etkilendiği öğrenilen 40 işçi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Olaydan sonra 120 kişi daha hastanelere başvurdu. Tedavileri tamamlanan 37 kişi taburcu edildi, 127 kişi ise ilçedeki 3 hastanede müşahede altında tutuluyor.



Çevredeki diğer fabrikalar da paydos ederek işçileri evlerine gönderdi.



Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Belediye Başkanı Vahap Akay, İlçe Emniyet Müdürü Murat Ogan ve Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mehmet Özdoğan olay yerinde incelemelerde bulundu.



"Olay kontrol altına alındı"



Çerkezköy Kaymakamı Abban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın kontrol altına alındığını söyledi.



Abban, kimyasal bir sızıntının söz konusu olmadığını belirterek, "Bir kazanın kimyasal reaksiyon neticesi aşırı ısınmasından meydana gelen bir duman. Olay kontrolümüz altında. Soğutma çalışmaları da bitti. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve ekipler, yerinde incelemeler yapıyor. Dumandan etkilenen işçiler hastanelere kaldırıldı." diye konuştu.



"Yanıltıcı haberlere vatandaşlarımız itibar etmesin"



Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olayın Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren boya-kimya fabrikasında gerçekleştiği hatırlatıldı.



Bazı basın yayın organlarında çıkan doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimiz Kapaklı İlçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren boya-kimya fabrikasında, 12 Nisan'da saat 06.30 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle yangın meydana gelmiş olup, yangın itfaiye yetkililerince kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. AFAD tarafından bölgede gerekli ölçümler yapılmış olup, çevreye ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Bazı basın organlarında yer alan yanıltıcı haberlere vatandaşlarımızın itibar etmemesi hususu kamuoyuna duyurulur."



"En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybı olmamasıdır"



Fabrikaya gelerek incelemede bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, yaptığı açıklamada, olayın kontrol altına alındığını belirterek, "Kimyasal reaksiyon sonucu meydana gelen yangında zehirlenen işçiler hastanelere kaldırıldı. Birçoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edildi. Çok şükür, çok büyük boyutlarda olmadığını öğrendik. Çalışanlara geçmiş olsun." diye konuştu.



Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde reçine üretimi yapan Boytek Reçine Boya ve Kimya Sanayi şirketinden yapılan açıklamada, olayın teknik bir aksaklıktan meydana geldiği bildirildi.



Fabrikada soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, "12 Nisan'da saat 06.30 sularında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan polyester reçine üretimi yapılan firmamızda, niteliğini araştırdığımız teknik bir problem sonucu üretim bölümümüzün sınırlı bir bölümünde yangın oluşmuştur. Firmamıza ait yangın söndürme sisteminin anında devreye girmesi ve Çerkezköy OSB itfaiyesinin hızlı müdahalesiyle yaklaşık yarım saat içerisinde yangın söndürülmüş olup soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Yangın sonucunda oluşan dumanın analizi, AFAD ve yetkili kurumlar tarafından da yapılmış olup toksik etki yaratacak herhangi bir kimyasal bulgusuna rastlanmamıştır.



Olayın vuku bulmasının ardından maruziyet altında kalan sınırlı sayıda kişinin bölgemizde bulunan hastanelere başvurduğu bilgisi alınmıştır. Hastane yetkililerinden alınan bilgi çerçevesinde, bu kişilerin basit solunum sıkıntıları sebebiyle hafif tedavi altına alındıkları ifade edilmiştir. En büyük tesellimiz, meydana gelen bu olayda herhangi bir can kaybı olmamasıdır. Buna rağmen konuya ilişkin oluşan endişeler sebebiyle tüm kamuoyundan, sanayicilerimizden ve bölgemizde çalışan bütün çalışanlardan özür dileriz." ifadelerine yer verildi.



"Duman zehirlenmesi olarak gözüküyor"



İşçilerin tedavi gördüğü özel hastanenin başhekimi Dr. Burç Baykaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerine getirilen 52 işçinin sağlık kontrolünü yaptıklarını söyledi.



İşçilerin genel olarak ciddi bir rahatsızlığının olmadığını belirten Baykaran, "Astım hastalarında ve gebelerde tahliller ve kontroller yaptık. Yoğun bir tempo yaşadık. Şu an duman zehirlenmesi olarak gözüküyor. Hastalara uyarılarda bulunduk ve onları dinlenmeleri konusunda uyardık." diye konuştu.



Hastaneye getirilen işçilerden Zeynep Candan (33) ise olayın yaşandığı fabrikanın yakınındaki bir fabrikada çalıştığını söyledi.



Şu an iyi olduğunu aktaran Candan, "Kokunun yayıldığını hissettik. Sonra maskelerimizi takarak kendi fabrikamızda yukarılara çıktık. Şu an iyim Allah'a şükür herhangi bir sorunum yok." dedi.