Güncelleme-3 - Diyarbakır'da Polise Saldırı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesinde çevik kuvvet polis ekibine düzenlenen bombalı terör saldırısında 4 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki hafriyat alanı yakınlarında polis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce önceden yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.



Saldırıda 3 polis şehit düştü, 3 polis yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla getirildikleri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.



Şehit sayısı 4'e yükseldi



Hastanede tedavileri süren yaralı polislerden biri daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Yaralı 2 polisin ise tedavisi sürüyor.