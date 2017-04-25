Güncelleme 2 - Kars'ta Terör Saldırısı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan bir patlayıcının infilak etmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 uzman çavuş şehit oldu, bir asker yaralandı.



Alınan bilgiye göre, jandarma özel harekat (JÖH) timlerince, Türkiye'de terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe - Madur bölgesi arasında yürütülen arazi arama tarama faaliyeti sırasında, Madur bölgesinde araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.



Olayda, uzman çavuş T.T. (26) ile uzman çavuş H.E.K. (23) şehit oldu, bir asker yaralandı.



Erzurum İl Jandarma Komutanlığında görevli özel harekatçı jandarma uzman çavuşlar T.T. ile H.E.K'nin, terör örgütüne yönelik operasyon için Kars'ta görevli bulunduğu belirtildi.



Her ikisi de bekar olan şehitlerin naaşı, güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, askeri helikopter ile Erzurum Bölge Jandarma Komutanlığına getirildi.



Burada askeri helikopterden askerlerce indirilip iki ayrı ambulansa alınan şehitlerin naaşı, daha sonra otopsi için Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanlığına götürüldü.



Sağlık durumu iyi olan yaralı asker ise kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyon sürüyor.